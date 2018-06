കൊച്ചി: അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാകാതിരിക്കാന്‍ സഭാവിശ്വാസികള്‍ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് അതിരൂപതാ അപ്പസ്‌തോലിക് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററായി സ്ഥാനമേറ്റ മാര്‍ ജേക്കബ്ബ് മനത്തോടത്തിന്റെ ആഹ്വാനം. അതിരൂപതാ ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങളെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കാനായി അപ്പസ്‌തോലിക് അഡ്മ്‌നിസ്‌ട്രേറ്ററായി മനത്തോടത്തിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭാവിശ്വാസികള്‍ക്കിടയില്‍ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുരഞ്ജനനീക്കങ്ങളാണ് മാര്‍ ജേക്കബ്ബ് മനത്തോടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളത്. വിശ്വാസികള്‍ അനാവശ്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട മനത്തോടത്തില്‍ അവ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുകയാണ് തന്റെ ദൗത്യം എന്നും ചുമതലയേറ്റ ശേഷം അദ്ദേഹം വിശ്വാസികള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ സര്‍ക്കുലറിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളിലുള്ളത്‌

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ ഫാദര്‍ വര്‍ഗീസ് പൊട്ടക്കലിനായിരിക്കും ചുമതല. അപ്പസ്‌തോലിക് അഡ്മ്‌നിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ ഞായറാഴ്ച്ച പള്ളികളില്‍ വായിക്കും.

content highlights: Mar Jacob Manathodath has been in charge of the Archdiocese of Angamaly