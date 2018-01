ആലപ്പുഴ: ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി സിനിമാ താരങ്ങളെ ആരെയും മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ ഘടകം. നടി മഞ്ജു വാര്യര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരും പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് സി പി എം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സജി ചെറിയാന്‍ അറിയിച്ചു.

വിജയപ്രതീക്ഷയുള്ള മണ്ഡലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താങ്കള്‍ മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അക്കാര്യം പാര്‍ട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുകയെന്ന് സജി ചെറിയാന്‍ പറഞ്ഞു.

കെ കെ രാമചന്ദ്രന്‍ നായരുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഒഴിവിലാണ് ചെങ്ങന്നൂരില്‍ ഉപതിരിഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവരുന്നത്.

പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, എം മുരളി തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത്. പി എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയുടെ പേര് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഇത്തവണയും പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

content highlights: Manju warrier will not contest in chengannur by election