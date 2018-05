ലഖ്‌നൗ: ഒന്നിലേറെ ഭാര്യമാരെ പരസ്പരം അറിയാതെ പരിപാലിച്ചുപോകാന്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥകള്‍ നിരവധി സിനിമകള്‍ക്ക് പ്രമേയമായിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യമാര്‍ പരസ്പരം കണ്ടു മുട്ടിയാലോ?. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് സമീര്‍ എന്ന ബിസിനസുകാരനെ അവസാനം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് 'മുഖ്യകണ്ണി'യാകുന്ന സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്.

ഭര്‍ത്താവായ സമീര്‍ ഒന്നല്ല, ഒമ്പതു തവണ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് അഫ്ഷയെന്ന യുവതിയാണ് താക്കൂര്‍ഗഞ്ച് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. താന്‍ ഏഴാമത്തെ ഭാര്യയാണെന്നും അവര്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ തന്റെ തമാശകള്‍ 'അവള്‍' കാര്യമായെടുത്തതാണ് പ്രശ്‌നമെന്നും വെറും 'മൂന്നു തവണ' മാത്രമേ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും സമീര്‍ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു.

നേഹ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഭര്‍ത്താവിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് സ്ഥിരമായി വിളിക്കാറുണ്ട്. ആ ഫോണില്‍ ഒന്നു തൊടാന്‍ പോലും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കാറില്ല. ഒരിക്കല്‍ അവരുടെ നമ്പര്‍ തരപ്പെടുത്തി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോള്‍ സമീറിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ ഭാര്യയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്- അഫ്ഷ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഭര്‍ത്താവ് പണമയച്ചതും, ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ബിസിനസ് ടൂറുകളും അഫ്ഷയില്‍ സംശയം ജനിപ്പിച്ചു. തന്റെ കാറും പണവുമെല്ലാം അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടുപോവാറുണ്ടെന്നും അവര്‍ പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഫേസ്ബുക്കില്‍ യാസ്മീന്‍ എന്ന സ്ത്രീയുടെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അഫ്ഷക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. താന്‍ സമീറിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് യാസ്മീന്‍ അഫ്ഷയോട് പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ നേഹയും വിഷയമായി. നേഹയേക്കുറിച്ച് അടുത്തകാലത്ത് താനും അറിഞ്ഞതായി യാസ്മീനും സമ്മതിച്ചു. അതോടെ അമീറിന്റെ 'സൂപ്പര്‍ സീക്രട്ടുകള്‍' വെളിച്ചത്തായി.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടിയ അമീറിന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരും പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 'ബിസിനസ് ടൂര്‍' കഴിഞ്ഞ് സമീര്‍ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ 100 ല്‍ വിളിച്ച് അഫ്ഷ പോലിസിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു. പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു.

പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ സമീര്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ചിറ്റോര്‍ഗറുകാരനാണെന്നറിഞ്ഞു. മൂന്നു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേഹ ഒരു ഭാര്യയാണ്. അതില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നു കുട്ടികളുമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

