ആലപ്പുഴ: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ കുറ്റാരോപിതനായ നടന്‍ ദിലീപിനെ താരസംഘടനയായ അമ്മയില്‍ തിരിച്ചെടുത്തതിനെതിരെ മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. ആലപ്പുഴ മുല്ലയ്ക്കലില്‍ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് മോഹന്‍ലാലിന്റെ കോലം മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കത്തിച്ചു.

അമ്മ വിട്ട പെണ്‍മക്കള്‍ക്കും നട്ടെല്ലുള്ള താരങ്ങള്‍ക്കും ഒപ്പമാണ് മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന് പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ലതികാ സുഭാഷ് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ ജനാധിപത്യ

മഹിളാ അസോസിയേഷന്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ആലപ്പുഴയില്‍ മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അമ്മ പ്രസിഡന്റ് മോഹന്‍ലാലിന്റെ

കോലം കത്തിക്കുന്നതിനു മുമ്പു പ്രതിഷേധപ്രകടനം നടത്തുന്നു. ഫോട്ടോ: സി ബിജു

മുല്ലയ്ക്കല്‍ എ വി ജെ ജങ്ഷനില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് കോലത്തിന് തീകൊളുത്തിയത്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജലക്ഷ്മി, സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വ. കുഞ്ഞുമോള്‍ രാജു, ശാന്തകുമാരി തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി

content highlights: mahila congress burns mohanlal's effigy in alappuzha in connection with dileep issue