ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപകനെ വിദ്യാര്‍ഥി മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ അധികൃതര്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാലുടന്‍ സംഭവത്തില്‍ നടപടിയുണ്ടാവുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ദീപക് ജോഷി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അധ്യാപകന്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വ്യക്തമായാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഉടന്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

മധ്യപ്രദേശിലെ ദാമോയിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപകനെ വിദ്യാര്‍ഥി മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോയാണ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ മാസവും മധ്യപ്രദേശിലെ ദാമോ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംനേടിയിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലെ പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയോട് ടീച്ചര്‍ വസ്ത്രമഴിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവമാണ് വിവാദമായത്. സഹപാഠിയുടെ സ്‌കൂള്‍ ബാഗില്‍നിന്ന് 70 രൂപ കാണാതായെന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയോട് വസ്ത്രം അഴിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഛത്തീസ്ഗഡ്ഡിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലും അധ്യാപകന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെക്കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ വൈറല്‍ ആയിരുന്നു.

#WATCH Madhya Pradesh: Teacher caught on camera getting a back massage from a student in a Govt school in Damoh's Madiyado pic.twitter.com/9Ghvo8poLC