കൊച്ചി: പ്രണയവിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങിയ യുവാവിന് നേരെ വധഭീഷണിയുമായി യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍. ജീവന് സംരക്ഷണം നല്‍കണമെന്നും വിവാഹം നടത്തിത്തരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കമിതാക്കള്‍ എറണാകുളം തൃക്കാക്കര പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി.

കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയും പത്തനംതിട്ട എരുമേലി സ്വദേശിയുമായ യുവാവുമാണ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയത്. വീട്ടുതടങ്കലില്‍ ആയിരുന്ന യുവതിയുമായി യുവാവ് നാടുവിടുകയായിരുന്നു.

വിവാഹം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യുവതിയുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ ബന്ധുക്കള്‍ തടഞ്ഞുവച്ചെന്നും രാഷ്ട്രീയസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും കമിതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു.

ഫോണ്‍ മുഖാന്തരമല്ലാതെ മറ്റു ചിലര്‍ യുവവാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി നേരിട്ട് വധഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നും ഇവര്‍ പറഞ്ഞു. വനിതാ സെല്ലില്‍ പരാതി നല്‍കിയ ശേഷം യുവാവിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ഒപ്പമാണ് ഇരുവരും ചൊവ്വാഴ്ച തൃക്കാക്കര സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്.

