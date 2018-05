തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂരില്‍ കോടതിവളപ്പിനുള്ളില്‍ വച്ച് എസ് ഐയെ തടഞ്ഞുവച്ച് മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതിയായ അഭിഭാഷകന്‍ വള്ളക്കടവ് മുരളീധരന്റെ അറസ്റ്റ് ഉടനുണ്ടായേക്കും. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ പോലീസിനു ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന. വിഴിഞ്ഞം എസ് ഐ അശോക് കുമാറിനെയാണ് മുരളീധരനും മറ്റു ചില അഭിഭാഷകരും ചേര്‍ന്ന് മേയ് 24ന് കോടതിവളപ്പിനുള്ളില്‍ വച്ച് മര്‍ദിച്ചത്. അതേസമയം അറസ്റ്റ് ഉറപ്പായതോടെ മുരളി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യത്തിനു വേണ്ടി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു കേസില്‍ മൊഴി നല്‍കാനായി കോടതിയില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു അശോക് കുമാര്‍. ജഡ്ജിയുടെ മുന്നില്‍വച്ചായിരുന്നു അഭിഭാഷകരുടെ സംഘം അശോക് കുമാറിനെ മര്‍ദിച്ചത്. പൊതുസ്ഥലത്തിരുന്നു മദ്യപിച്ചതിന് മുരളീധരനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുമെതിരെ അശോക് കുമാര്‍ കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് മുരളീധരനും അഭിഭാഷകരും ചേര്‍ന്ന് തന്നെ ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് അശോക് കുമാറിന്റെ പരാതി. അഭിഭാഷകനെതിരെ കേസ് എടുക്കാറായോ എന്നു ചോദിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. പരിക്കേറ്റ അശോക് കുമാര്‍ തിരുവനന്തപുരം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോലീസ് ഭാഷ്യം ഇങ്ങനെ: അഭിഭാഷകനായ വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി മുരളീധരനെതിരേ പൊതുസ്ഥലത്ത് മദ്യപിച്ചതിനു കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ ഫോര്‍ട്ട് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. അന്ന് ഫോര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന അശോക് കുമാറാണ് ഇവരെ രാത്രി കിഴക്കേക്കോട്ടയില്‍നിന്നു പിടികൂടിയത്. അഭിഭാഷകനു പുറമേ സുഹൃത്തുക്കളായ മണികണ്ഠന്‍, ബാബുരാജ് എന്നിവരും കേസിലെ പ്രതികളാണ്. ഇതാണ് വൈരാഗ്യത്തിനു കാരണം. പോലീസിന്റേതു കള്ളക്കേസാണെന്നും കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എസ്.ഐ.ക്കെതിരേയാണ് കേസ് കൊടുത്തത്.

ഇതിനിടെ അശോക് കുമാര്‍ വിഴിഞ്ഞം പോര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്കു സ്ഥലംമാറിപ്പോയി. മറ്റൊരു കേസില്‍ മൊഴി കൊടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയില്‍ എത്തിയത്. എസ്.ഐ.യെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അഭിഭാഷകര്‍ പിന്തുടര്‍ന്നു. ആക്രമിക്കുമെന്നായപ്പോള്‍ ജില്ലാ കോടതിയില്‍ അഭയംതേടി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറോട് അഭിഭാഷകര്‍ അക്രമിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്റ്റേഷനിലും വിവരം കൈമാറി. ഇതറിഞ്ഞ ജഡ്ജി എസ്.ഐ.യെ സുരക്ഷിതമായി കോടതിക്കു പുറത്തെത്തിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. എന്നാല്‍, പോലീസ് ജീപ്പിലേക്കു കയറ്റുന്നതിനിടെ കൂടിനിന്ന അഭിഭാഷകര്‍ മര്‍ദിച്ചെന്നാണ് എസ്.ഐ.യുടെ പരാതി.

എന്നാല്‍, ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്നത് എസ്.ഐ.യുടെ സംശയമായിരുന്നുവെന്നാണ് അഭിഭാഷകരുടെ വാദം. ജില്ലാ കോടതിയില്‍ അഭയംതേടിയ എസ്.ഐ.യെ ഗവണ്‍മെന്റ് പ്ലീഡറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. ഈ സമയം മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകര്‍ ചുറ്റുംനിന്നു സംരക്ഷണം നല്‍കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അഭിഭാഷകര്‍ പറയുന്നു. അഭിഭാഷകനെതിരേ ഫോര്‍ട്ട് പോലീസ് എടുത്തിട്ടുള്ള കേസില്‍ തെളിവിനായി കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുപോലും ഈസ്റ്റ് ഫോര്‍ട്ടിലെ ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസ് എത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകര്‍ പറയുന്നു.

