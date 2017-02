തിരുവന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള സര്‍വകലാശാല സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യാജ പരാതി. നാലാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ ഗീതു കൃഷ്ണയുടെ പേരാണ് സിന്‍ഡിക്കേറ്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. അസുഖ ബാധിതരായ കുട്ടികളോടുള്ള പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഖണ്ഡികയിലാണ് ആസ്ത്മ രോഗിയായ ഗീതു കൃഷ്ണ എന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ലക്ഷ്മി നായര്‍ പുറത്താക്കി എന്ന് പറയുന്നത്.

താന്‍ ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വിദ്യാര്‍ഥിനി മാതൃഭൂമിഡോട്ട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു. സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതിയ്ക്ക് ഇത്തരില്‍ മൊഴി നല്‍കുകയോ വിദ്യാര്‍ഥിസമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഗീതു കൃഷ്ണ പറയുന്നു.

തനിക്ക് ആസ്ത്മ രോഗം ഇല്ല, താന്‍ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പക്ഷത്തോ മാനേജ്മെന്റ് പക്ഷത്തോ അല്ലെന്നും കോളേജ് എത്രയും വേഗം തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമേ തിനിക്കുള്ളു എന്നും വിദ്യാര്‍ഥിനി വ്യക്തമാക്കി.

കോളേജില്‍ ഒന്നും രണ്ടും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് താന്‍ ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഗീതു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. സര്‍വകലാശാല സിന്‍ഡിക്കേറ്റിന്റെ ഉപസമിതി ജനവരി 23 മുതല്‍ 25 വരെ ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജില്‍ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ലോ അക്കാദമിയില്‍ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതും ലക്ഷ്മി നായര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയ്ക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നതുമാണ് സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്.