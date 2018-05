തിരുവനന്തപുരം: പ്രസംഗം തര്‍ജിമ ചെയ്യുന്നതില്‍ മാത്രമല്ല ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പഴി ഉറപ്പ്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ് ചതിച്ചത്.

സിപിഎമ്മുകാരന്‍ പീഡന കേസില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടപാതി ട്വിറ്ററില്‍ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തി. പക്ഷെ, ആ തിരക്കിനിടയില്‍ പോസ്‌കോയാണോ, പോക്‌സോയാണോ തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റിയല്ല. പറയാന്‍ എളുപ്പം പോസ്‌കോയായത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ തട്ടി. അത് ട്രോളര്‍മാര്‍ ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് കുമ്മനം അബദ്ധം മനസിലാക്കിയത്.

എരമംഗലത്ത് പതിനേഴുകാരി കുളിക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞുനോക്കുകയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് സിപിഎം നേതാവിനെ പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം പോലീസ് പിടികൂടി എന്ന വാര്‍ത്തയുള്‍പ്പെടെയാണ് കുമ്മനം ട്വിറ്റ് ചെയ്തത്.

കുമ്മനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ്.

കുമ്മനത്തിന്റെ തിരുത്തല്‍ വരുത്തിയ പോസ്റ്റ്.

More perverted comrades are in line. Another Kerala CPIM leader Shajahan arrtseed with POSCO charges. ഇതായിരുന്നു കുമ്മനത്തിന്റെ ആദ്യ ട്വിറ്റ്. എന്നാല്‍, സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇതിലെ POSCO പെട്ടെന്ന് തന്നെ POCSO ആക്കുകയായിരുന്നു.

ലൈംഗീക വൈകൃതം ബാധിച്ച നിരവധി സഖാക്കള്‍ പുറത്തുവരുന്നു. കേരളത്തിലെ സിപിഎം നേതാവ് ഷാജഹാനെ പോസ്‌കോ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റുചെയ്തു. ഇതാണ് കുമ്മനത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്.

സംഭവം സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തതോടെ കുമ്മനം തന്റെ പോസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തടിതപ്പുകയായിരുന്നു. മുമ്പ് ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ കംപ്ലയിന്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരുന്നു.

Content Highlights: Kummanam Rajasekharan, BJP Leader, Twitter Post, CPIM Leader, POCSO.