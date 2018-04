തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂരിലെ വഴിയരികില്‍ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചയായി അഞ്ചുവയസ്സുകാരി കൃഷ്ണവേണിയും അച്ഛനും അമ്മയും താമസിക്കുന്നത്. മദ്യപാനിയായ ഇളയ സഹോദരന്റെ ശല്യം കാരണമാണ് വീട്ടില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നതെന്ന് കൃഷ്ണവേണിയുടെ അച്ഛന്‍ ജയചന്ദ്രന്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ചെറിയ വാക്കു തര്‍ക്കത്തിന്റെ പേരില്‍ വാശികാണിച്ച് ജയചന്ദ്രന്‍ വീട്ടില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണെന്നാണ് സഹോദരന്‍ അജയന്‍ പറയുന്നത്.

അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ ഓട്ടോ ഓടാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. മാത്രമല്ല ഓട്ടോ ഓടിത്തുടങ്ങിയാല്‍ ഭാര്യയേയും മകളെയും ആ സമയത്ത് എവിടെ സുരക്ഷിതമായി നിര്‍ത്തും എന്ന വേവലാതിയും ബാക്കിയാണ് ജയചന്ദ്രന്. മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് കുഞ്ഞുമായി ഓട്ടോയില്‍ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത്- കൃഷ്ണവേണിയുടെ അച്ഛന്‍ പറയുന്നു.

കുഞ്ഞിന് മാത്രമാണ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്കു വാങ്ങുന്ന ഒരു ഊണ് മൂന്നുപേരും ചേര്‍ന്നു കഴിക്കും. ബന്ധുക്കളാരും പ്രശ്നത്തില്‍ ഇടപെടാനോ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുവാനോ കുഞ്ഞിനെയും ഹേമയെയും എങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടാനോ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്ന് ജയചന്ദ്രന്‍ പറയുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളും പരിചയക്കാരുമടക്കം പലരും സഹായിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വാക്കുകളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ്. താല്‍കാലികമായി ലഭിച്ച ജോലിയായ ലോട്ടറിക്കച്ചവടത്തില്‍നിന്നു കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് ദൈനംദിന ജീവിത ചിലവുകള്‍ നിറവേറ്റുന്നത്- ജയചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

കൈതമുക്കിലെ ചെമ്പകശേരിയിലുള്ള വാടകവീട്ടിലാണ് ജയചന്ദ്രനും ഭാര്യയും മകളും അമ്മയോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്. ഭാര്യയുമായി മാറി താമസിച്ചിരുന്ന അനിയന്‍ ഭാര്യവീട്ടുകാരുമായി വഴക്കിട്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാന്‍ വന്നതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്. മദ്യപാനിയായ അനിയന്‍ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വീട്ടിലിരുന്ന് മദ്യപിക്കാനും ഇതിന്റെ പേരില്‍ താനുമായി സ്ഥിരം വഴക്കിടാനും തുടങ്ങിയെന്നും ജയചന്ദ്രന്‍ പറയുന്നു.

അനിയന്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്കവയ്യാതെ വന്നതോടെയാണ് വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നതെന്ന് ജയചന്ദ്രന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ടതിന്റെ പേരില്‍ അനിയന്റെ പേരില്‍ വേറെയും കേസുകള്‍ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പോലീസില്‍ പരാതി കൊടുക്കാന്‍ മുതിരാത്തത്. ഹേമയേയും കുഞ്ഞിനേയും വീട്ടില്‍ നിര്‍ത്തിക്കോളാന്‍ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അനിയനെ ഭയന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്- ജയചന്ദ്രന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം ചെറിയ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിന്റെ പേരില്‍ ജയചന്ദ്രന്‍ വീട്ടില്‍നിന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇറങ്ങിപ്പോയതാണെന്നാണ് സഹോദരന്‍ അജയന്‍ പറയുന്നത്. തിരികെ വരുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും പ്രശ്നമില്ല. മടങ്ങിവരുന്നത് ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ല.

ജയചന്ദ്രന്റെ പിടിവാശി മൂലമാണ് കുടുംബത്തിന് ഓട്ടോയില്‍ കഴിയേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അജയന്‍ പറഞ്ഞു. എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും അവര്‍ക്ക് മടങ്ങിവരാമെന്നും അജയന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്തയെ തുടര്‍ന്ന് ജയചന്ദ്രന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വിഷയത്തില്‍ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഇടപെട്ടു. കുടുംബത്തിന് പുനരധിവാസവും കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാന്‍ ഇടപെടണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്കും സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ് ഓഫീസര്‍ക്കും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇവരെ സന്ദര്‍ശിക്കും.

