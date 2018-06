കോട്ടയം: നിനച്ചിരിക്കാതെ കേരളകോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന് ലഭിച്ച രാജ്യസഭാ സീറ്റില്‍ ജോസഫ് വിഭാഗവും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും.

സീറ്റ് ലഭിച്ചെങ്കിലും സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഇന്ന് ചേരുന്ന പാര്‍ലമെന്ററി യോഗത്തില്‍ മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം സീറ്റിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുക. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഡി.കെ ജോണിന്റെ പേര് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഒഴിവ് വന്ന ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഇപ്പോള്‍ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത കേരളകോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന് നല്‍കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത്. മാണിയെ മുന്നണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം.

ജോസഫ് വിഭാഗം കടുംപിടിത്തം പിടിക്കില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാവുമ്പോള്‍ ഒന്നുകില്‍ പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ കെ.എം മാണിയോ, അല്ലെങ്കില്‍ മകന്‍ ജോസ് കെ മാണിയോ ആവും രാജ്യസഭയിലെത്തുക.

Kerala congress Joseph group may try to get rajyasabha seat