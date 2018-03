തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 19 സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍.ഡി.എഫും, യു.ഡി.എഫും എട്ട് സീറ്റ് നേടി. രണ്ട് സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്രനും ഒരു സീറ്റില്‍ ബി.ജെ.പിയും വിജയിച്ചു. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ വി.ഭാസ്‌കരനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂര്‍ പാലക്കാട് മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലെ 16 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകളിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ള നഗരസഭയില്‍ പെട്ട ഒരു വാര്‍ഡിലും വയനാട് കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഓരോ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡിലുമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പേരാവൂര്‍, മലപ്പുറത്തെ കോട്ടേക്കാട് എന്നിവ എല്‍.ഡി.എഫില്‍ നിന്നും യു.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോള്‍ കൊല്ലത്തെ അണ്ടൂര്‍, പത്തനംതിട്ടയിലെ മണ്ണീറ എന്നിവ യു.ഡി.എഫില്‍നിന്നും എല്‍.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും തിരുവനന്തപുരത്തെ നൂലിയോട് എല്‍.ഡി.എഫില്‍ നിന്നും ബി.ജെ.പി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പേരാവൂരില്‍ യു.ഡി.എഫിലെ പൂക്കോത്ത് സിറാജാണ് 382 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി അബ്ദുള്‍റഷീദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആകെ പോള്‍ ചെയ്ത 1138 വോട്ടുകളില്‍ അബ്ദുള്‍ റഷീദിന് 360-ഉം പൂക്കോത്ത് സിറാജിന് 742 ഉം ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പി.കെ.ആനന്ദിന് അഞ്ചും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കെ.സിറാജിന് 31-ഉം വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചു. യു.ഡി.എഫിന്റെ കുത്തക സീറ്റായിരുന്ന ടൗണ്‍ വാര്‍ഡ് കഴിഞ്ഞ തവണയാണ് പൂക്കോത്ത് സിറാജിനെ നിര്‍ത്തി എല്‍.ഡി.എഫ് പിടിച്ചത്.എന്നാല്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം എല്‍.ഡി.എഫില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച് മുസ്ലീം ലീഗില്‍ ചേര്‍ന്ന സിറാജ് പഞ്ചായത്തംഗത്വം രാജിവെച്ചതിനാലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത്. വിളപ്പില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ നൂലിയോട് വാര്‍ഡില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ആര്‍.അജിത കുമാരി 110 വോട്ടിന് വിജയിച്ചു. സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നാണ് ബിജെപി സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയികള്‍ വിജയിച്ച ജില്ല, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാര്‍ഡ്, സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, ഭൂരിപക്ഷം, എന്ന ക്രമത്തില്‍. പത്തനംതിട്ട: ചെറുകോല്‍-മഞ്ഞപ്രമല വാര്‍ഡ്- ആനി വര്‍ഗ്ഗീസ്)-16. കോട്ടയം: മുത്തോലി-തെക്കുംമുറി നോര്‍ത്ത്- അഡ്വ. ജിസ്മോള്‍ തോമസ്-117. എറണാകുളം:രാമമംഗലം- നെട്ടൂപാടം- എന്‍. ആര്‍. ശ്രീനിവാസന്‍-147, വടവുകോട് പുത്തന്‍കുരിശ്-കരിമുകള്‍ നോര്‍ത്ത്- അബ്ദുല്‍ ബഷീര്‍. കെ. എ-173. മലപ്പുറം: വെട്ടം- കോട്ടേക്കാട്- സി. മോഹന്‍ദാസ്-61. കണ്ണൂര്‍: പേരാവൂര്‍-പൂക്കോട്ട് എം.സിറാജ്-382. കോഴിക്കോട്: കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിലെ തലപ്പെരുമണ്ണ വാര്‍ഡ്: സറീനാ റഫീക്ക്-97, വയനാട് ജില്ലയിലെ കല്‍പ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ പടിഞ്ഞാറത്തറ വാര്‍ഡ്-പി. സി. മമ്മൂട്ടി-884.(മുഴുവന്‍ പേരും യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍) കൊല്ലം: ഉമ്മന്നൂര്‍- അണ്ടൂര്‍-ബി. വി. രമാമണി അമ്മ-118, നെടുമ്പന-പുലിയില- റിനു മോന്‍. ആര്‍-188, പത്തനംതിട്ട: തണ്ണിത്തോട്-മണ്ണീറ- റ്റിജോ തോമസ്-45, ആലപ്പുഴ: എഴുപുന്ന- കുമാരപുരം- ആര്‍. ജീവന്‍-34, തകഴി- കളത്തില്‍പാലം- കെ. സുഷമ-162, തൃശൂര്‍: ചാഴൂര്‍- പഴുവില്‍നോര്‍ത്ത്- ദീപ വസന്തന്‍-288, വയനാട്: തിരുനെല്ലി-അപ്പപ്പാറ-ബിന്ദു സുരേഷ് ബാബു-190, കാസര്‍ ഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് അമ്പലത്തുകര വാര്‍ഡ്- ഓമന-3690.(മുഴുവന്‍ പേരും എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍) പാലക്കാട്: കുലുക്കല്ലൂര്‍- മപ്പാട്ടുകര വെസ്റ്റ്- രാജന്‍ പൂതനായില്‍-210 വോട്ടിനും മലപ്പുറം- തവന്നൂര്‍- കൂരട- അബ്ദുള്‍ നാസര്‍ കൂരട-467 വോട്ടിനും സ്വതന്ത്രരായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചപ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരം-വിളപ്പില്‍-നൂലിയോട്-അജിത കുമാരി. ആര്‍.എസ് 110 വോട്ടുകള്‍ക്ക് ബി.ജെ.പിയില്‍ നിന്നും വിജയിച്ചു.

content high lights by election result udf, ldf win in 8 seats each bjp-1