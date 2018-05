തിരുവനന്തപുരം: കര്‍ണാടകയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ക്ഷീണമകറ്റി സുരക്ഷിതമായിരിക്കാന്‍ പുതിയ എംഎല്‍എമാരെ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ട്വീറ്റ്. കര്‍ണാടകയില്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാണ് കര്‍ണാടക രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ നിന്ന് എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കാം എന്ന തരത്തിലാണ് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ഔദ്യോഗിക പേജില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

'കര്‍ണാടകയിലെ വാശിയേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ക്ഷീണത്തിലിരിക്കുന്ന എംഎല്‍എമാരെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലെ മനോഹരമായ റിസോര്‍ട്ടുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു' എന്നാണ് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ട്വീറ്റ്.

After the rough and tumble of the #KarnatakaVerdict, we invite all the MLAs to unwind at the safe & beautiful resorts of God's Own Country. #ComeOutAndPlay pic.twitter.com/BthNZQSLCC