കോട്ടയം: സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ അഴിമതിയാരോപണവുമായി കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എം. പൊന്തന്‍പുഴ വനഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സ്വകാര്യവ്യക്തികള്‍ക്ക് അനുകൂലമാക്കാന്‍ കാനം രാജേന്ദ്രനും വനം മന്ത്രി കെ.രാജുവും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സ്റ്റീഫന്‍ ജോര്‍ജ് ആരോപിച്ചു.

പൊന്തന്‍പുഴ വനഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാതിരിക്കാന്‍ കാനം രാജേന്ദ്രനും വനം മന്ത്രിയും കോടികള്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്റ്റീഫന്‍ ജോര്‍ജിന്റെ ആരോപണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകള്‍ സഹിതം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കാനാണ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെ അഴിമതിക്കാരെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന സിപിഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ തനിനിറം പുറത്താക്കുന്നതാണ് ഈ തെളിവുകളെന്നും സ്റ്റീഫന്‍ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

തെളിവുകള്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാതെ വന്നതോടെ 7000 ഏക്കറിലധികം വനഭൂമിയാണ് സര്‍ക്കാരിന് നഷ്ടമായത്. അഴിമതിയ്‌ക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സിപിഐയുടേത് വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര്യപ്രസംഗം പോലെയാണെന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരിയും ആരോപിച്ചു.

