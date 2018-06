തിരുവനന്തപുരം: വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന കെ പി സി സി നേതൃയോഗത്തിലേക്ക് മുന്‍ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി എം സുധീരനും കെ മുരളീധരനും ക്ഷണമില്ല. കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളുടെയും പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികളുടെയും ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും സംയുക്ത യോഗത്തിലേക്കാണ് ഇരുവര്‍ക്കും ക്ഷണമില്ലാത്തത്.

മുന്‍ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാര്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഫോറങ്ങളിലും അംഗങ്ങളാണ്. പാര്‍ട്ടി ഫോറങ്ങളില്‍ അംഗങ്ങളായതു കൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് അവകാശവുമുണ്ട്. പക്ഷെ നാളെ നടക്കുന്ന കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളുടെയും പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികളുടെയും ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും സംയുക്ത യോഗത്തിലേക്കാണ് വി എം സുധീരനും കെ മുരളീധരനും ക്ഷണമില്ലാത്തത്.

സുധീരനെയും മുരളീധരനെയും ബോധപൂര്‍വം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന ആരോപണം പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനാണ് യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയവിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതിനാലാണ് മുന്‍ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരെ ക്ഷണിക്കാത്തതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

