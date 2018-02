ന്യൂഡല്‍ഹി: സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ആര്‍ എം പി നേതാവ് കെ കെ രമ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ എ കെ ജി ഭവനു മുന്നില്‍ ധര്‍ണ ആരംഭിച്ചു. ഒഞ്ചിയത്ത് ആര്‍ എം പിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സി പി എം അക്രമങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ധര്‍ണ.

അസഹിഷ്ണുയ്ക്കും ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്രനേതൃത്വം, ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് രമ ആരാഞ്ഞു.

ന്യൂ ഡല്‍ഹിയിലെ എ കെ ജി ഭവനു മുന്നില്‍ ധര്‍ണ

നടത്താന്‍ എത്തിയ ആര്‍ എം പി നേതാവ് കെ കെ രമ. ഫോട്ടോ: സാബു സ്‌കറിയ

കേരളത്തിലെ സി പി എം അതിക്രമത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ധര്‍ണയുടെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിലെ സി പി എം നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാന്‍ കേന്ദ്രനേതൃത്വം തയ്യാറാണോ എന്ന് അവര്‍ ചോദിച്ചു..

2008 മുതല്‍ ആര്‍ എം പിയുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും പാര്‍ട്ടി ഓഫീസുകള്‍ക്കും അവരുടെ വീടുകള്‍ക്കും നേരെ സി പി എം അതിക്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് രമ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

