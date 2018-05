ന്യൂഡല്‍ഹി: നമ്പി നാരായണന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കുടുക്കിയ ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ചാരവൃത്തിക്കേസില്‍ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാണെന്നും സി.ബി.ഐ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പി നാരായണന്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് സി.ബി.ഐ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇതോടെ കേസില്‍ പുരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു. കേസ് തങ്ങള്‍ തന്നെ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് സി.ബി.ഐ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. ചാരക്കേസില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറയുകയും ചെയ്തു. കേസ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വാദം കേള്‍ക്കും.

ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ യെ ചാരവൃത്തിക്കേസില്‍ കുടുക്കിയത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. അന്വേഷണത്തിനിടെ കസ്റ്റഡി പീഡനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ നമ്പി നാരായണനെ കരുതിക്കൂട്ടി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു- സി.ബി.ഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗ്യാലറിയിലിരുന്ന നമ്പി നാരായണനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നേരിട്ട് അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞിരുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരം ഉയര്‍ത്തിത്തരുകയല്ല, ഉത്തരവാദികളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം.

കോടതിയില്‍ സിബി മാത്യൂസ് അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു. ഇത് അപ്രായോഗികമാണെന്ന് വാദിച്ച എതിര്‍ഭാഗം അഭിഭാഷകരോട് അവര്‍ വീടുവിറ്റിട്ടായാലും നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. നമ്പി നാരായണന്‍ നാടു വിട്ട് പോകുമെന്ന് സൂചന കിട്ടിയതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകര്‍ വാദിച്ചു.

1994 നവംബര്‍ 30-നാണ് നമ്പി നാരായണന്‍ ചാരക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായത്. എന്നാല്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് തെറ്റാണെന്ന് സി.ബി.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുകയും കോടതി അതംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറ്റക്കാരായ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും സി.ബി.ഐ. ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, കേസ് അവസാനിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു.

അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരേ നടപടി വേണമെന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടിക്കെതിരേയാണ് നമ്പി നാരായണന്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നല്‍കിയ കേസ് തിരുവനന്തപുരം സബ് കോടതിയില്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

