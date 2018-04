കോഴിക്കോട്: ഏഴുവയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമമെന്ന് ആരോപണം. കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് നഗരസഭയിലെ സി പി ഐ അംഗത്തിന്റെ ഭര്‍ത്താവ് മോഹനനാണ് ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായത്.

ഇയാള്‍ അറസ്റ്റിലായതോടെ കേസ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കു മേല്‍ വലിയ സമ്മര്‍ദമുണ്ടായെന്നാണ് ആരോപണമുയര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്. നിലവില്‍ മോഹനന്‍ റിമാന്‍ഡിലാണ്.

സംഭവം നടന്ന ഉടന്‍ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. മോഹനന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് പരാതി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആദ്യം വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ പറയുന്നു. പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം.

content highlights: husband of cpm counsilar arrested for raping 7 year old girl