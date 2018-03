കൊച്ചി: കതിരൂര്‍ മനോജ് വധക്കേസില്‍ സി പി എം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെതിരെ യു എ പി എ നിലനില്‍ക്കും. യു എ പി എ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജയരാജന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറുപേര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

കേസില്‍ 25-ാം പ്രതിയാണ് ജയരാജന്‍. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് യു എ പി എ ചുമത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഇവര്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നത്.

രണ്ട് ഹര്‍ജികളാണ് കേസില്‍ യു എ പി എ ചുമത്തിയതുമായി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നത്. മുഖ്യപ്രതിയായ വിക്രമന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഒന്നുമുതല്‍ 19 വരെയുള്ള പ്രതികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയും ജയരാജന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 20 മുതല്‍ 26 വരെയുള്ള പ്രതികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയും.

ഇതില്‍ ജയരാജനും കൂട്ടരും സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. അതേസമയം വിക്രമന്‍ അടക്കമുള്ള ഒന്നു മുതല്‍ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള പ്രതികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കോടതി ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവര്‍ക്കു മേല്‍ യു എ പി എ കുറ്റം ചുമത്തുമ്പോള്‍ അതിനുള്ള അനുമതിപത്രം സി ബി ഐക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ചത്. 2014 സപ്തംബര്‍ ഒന്നിനാണ് വാനില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന മനോജിനെ ഒരുസംഘം ബോംബെറിഞ്ഞും വെട്ടിയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

content highlights: highcourt dismisses plea of P jayarajan and five others in kathiroor manoj murder case