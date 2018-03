പാലക്കാട്: കൊച്ചുമക്കള്‍ സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ മുത്തശ്ശി കിണറ്റില്‍ വീഴുന്ന വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങളായി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് നടന്ന സംഭവമല്ലെന്നും സിനിമയുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണെന്നുമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സംവിധായകന്‍ കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ രംഗത്തെത്തി.

പാലക്കാട് പ്രസ് ക്ലബ്ബില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. താനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് രണ്ടു മൂന്നുദിവസം മുമ്പാണ് വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ആധികാരികത ഇല്ലാത്ത വീഡിയോകളും മറ്റും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കാനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീഡിയോയില്‍ കാണുന്ന മുത്തശ്ശിയായി അഭിനയിച്ച കൂനത്തറ രാജലക്ഷ്മി അമ്മയും രാധാകൃഷ്ണനൊപ്പം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

മുത്തശ്ശി കിണറ്റില്‍ വീഴുന്നതായി പ്രചരിച്ച വീഡിയോയില്‍നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. Photo: screen shot from you tube, courtesy: Goutham creations

ഇതുവരെ ആരും ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരിത അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു. പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ഇതിനോടകം വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ് രാധാകൃഷ്ണന്‍.

