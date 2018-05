തിരുവനന്തപുരം: വരാപ്പുഴയില്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിച്ച ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യ അഖിലയ്ക്ക് ജോലി നല്‍കാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. കുടുംബത്തിന് പത്തുലക്ഷം രുപ ധനസഹായം നല്‍കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയും ധനസഹായവും അര്‍ഹതപ്പെട്ടതാണെന്ന് ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യ അഖില പ്രതികരിച്ചു.

പോലീസുകാര്‍ കാരണമാണ് ഞാനും മകളും അനാഥരായത്. സങ്കടത്തോടെയാണെങ്കിലും സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നു- അഖില പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കേസ് കോടതിയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ വമ്പന്മാര്‍ രക്ഷപ്പെടുമോയെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: Govt job for sreejith's wife and 10 lakh financial assistance to family