തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറത്ത് ദേശീയ പാതയുടെ പുതിയ അലൈന്‍മെന്റ് സാധ്യത പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്‍. ജനവാസ മേഖലകള്‍ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ദേശീയ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'അലൈന്‍മെന്റ് മാറ്റുമെന്നും മാറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രശ്‌നമുണ്ടായ സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് വേണ്ടതു ചെയ്യും', മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് അല്‍പം ആശ്വാസമാകുമെങ്കിലും ആശങ്ക പൂര്‍ണ്ണമായും പരിഹരിക്കുന്നതല്ല മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍.

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സര്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അരീത്തോട് ഭാഗത്ത് നാട്ടുകാരും പോലീസും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജില്ലയില്‍ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്‍ സര്‍വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത്. യോഗത്തില്‍ ദേശീയപാത കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ എം.പിമാര്‍, എം.എല്‍.എമാര്‍, ജില്ലാ കളക്ടര്‍, രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

