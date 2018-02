കണ്ണൂര്‍: മട്ടന്നൂരിലെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചുപേരെ കൂടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു. ഇതില്‍ മൂന്നുപേര്‍ കൊലപാതക സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് വിവരം.

കര്‍ണാടകയിലെ വിരാജ്‌പേട്ടയില്‍നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ഇവരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇവരെ മട്ടന്നൂര്‍ സി ഐ ഓഫീസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. കസ്റ്റഡിയിലായവര്‍ സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകരാണ്. അസ്‌കര്‍, അന്‍വര്‍, ദീപ് ചന്ദ് എന്നിവരാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളതെന്നാണ് സൂചന. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും.

ഫെബ്രുവരി 12 രാത്രിയാണ് എടയന്നൂരില്‍ വച്ച് ഷുഹൈബിനെ അഞ്ചംഗ സംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ആകാശ്, റിജിന്‍ രാജ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ ഇന്നലെ നടന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ പരേഡില്‍ കൊലപാതകത്തിന്റെ ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

content highlights: five ersons taken into custody in connection with shuhaib murder