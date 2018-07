കാസര്‍കോട്: ഉപ്പള നയാബസാർ ദേശീയപാതയിൽ ജീപ്പും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നു സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു. ജീപ്പ് യാത്രക്കാരായ ബി ഫാത്തിമ(65), നസീമ, അസ്മ, ഇംതിയാസ്, മുഷ്താഖ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

കര്‍ണാടകയിലെ ഉള്ളാളിനടുത്തുള്ള അജിനടുക്ക കെ സി റോഡ് സ്വദേശികളാണ് ഇവര്‍. ജീപ്പ് യാത്രികരായ എട്ടുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരില്‍ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 13 പേരാണ് ജീപ്പില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരിക്കേറ്റവരെ മംഗലാപുരം യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 5.50 ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാസര്‍കോടുനിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോയ ജീപ്പാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ജീപ്പിന്റെ മുന്‍വശം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു.

