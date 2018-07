കാസര്‍കോട്: തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ കാസര്‍കോട് ഉപ്പളയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടം കവര്‍ന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേരുടെ ജീവന്‍.

ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് കര്‍ണാടക അജിനടുക്ക കെ സി റോഡ് സ്വദേശി ബീഫാത്തിമയുടെ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

ബീഫാത്തിമയുടെ മകളുടെ പാലക്കാട് മംഗലം ഡാമിനു സമീപത്തെ വീടിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങുന്ന വഴിയായായിരുന്നു അപകടം.

അപകടത്തില്‍ ബീഫാത്തിമയുടെ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് തല്‍ക്ഷണം ജീവന്‍ നഷ്ടമായി. ബീഫാത്തിമ, ഇവരുടെ മകള്‍ നസീമ, മരുമകന്‍ മുഷ്താഖ്, ബീഫാത്തിമയുടെ ചെറുമകള്‍ അസ്മ, ചെറുമകന്‍ ഇംതിയാസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

പുലര്‍ച്ചെ 5.50 ഓടെ ഉപ്പള നയാബസാര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ വച്ചാണ് എതിരെ വന്ന ലോറിയുമായി ജീപ്പ് ഇടിച്ചത്.

ഫോട്ടോ: രാമനാഥ് പൈ

ജീപ്പ് യാത്രക്കാരായ എട്ടുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരില്‍ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരായിരുന്നു ജീപ്പ് യാത്രക്കാര്‍.

ഉപ്പളയില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ച മംഗല്‍പാടി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം തടിച്ചു കൂടിയ ആളുകള്‍. ഫോട്ടോ: എന്‍ രാമനാഥ് പൈ

മംഗലാപുരത്തെ യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയിലാണ് പരിക്കേറ്റവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ജീപ്പിന്റെ മുന്‍ഭാഗം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ മംഗല്‍പാടി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്

content highlights: Five killed in accident at Kasargod