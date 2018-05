കോഴിക്കോട്: സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ല മുൻ സെക്രട്ടറി പി.ശശിയുടെ സഹോദരന്‍ പി.സതീശനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആശ്രിത നിയമനത്തിന്റെ പേരില്‍ പണം തട്ടിയെന്ന പരാതിയിലാണ് സതീശനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

പി.സതീശനെതിരെ നേരത്തെതന്നെ പല പരാതികളും പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുള്‍പ്പടെയുള്ളവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പലരില്‍ നിന്നും പണം തട്ടിയെന്നാണ് പരാതിയുള്ളത്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പലരില്‍ നിന്നും പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിമാരും മറ്റ് നേതാക്കളും തങ്ങള്‍ക്ക പി.സതീശനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പി.ശശിയും സഹോദരനുമായി കാലങ്ങളായി ബന്ധമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് പരാതിക്കാര്‍ നേരിട്ട് പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്. കോഴിക്കോട് കസബ സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് സതീശനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് ലഭിച്ച വിവരം.

content highlights; Financial fraud,Brother of CPM leader arrested in Calicut, P.Sasi ,P.Satheesan