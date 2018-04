കല്‍പ്പറ്റ: വയനാട് കബനി നദിയില്‍ തോണിമറിഞ്ഞ് മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു. അച്ഛനും രണ്ടുമക്കളുമാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്.

ശാന്തിഗിരി ചക്കാലക്കല്‍ ബേബി, മക്കളായ ആനി, അജിത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

പുല്‍പ്പള്ളി മരക്കടവിനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. മൃതദേഹങ്ങള്‍ പുല്‍പ്പള്ളി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഇന്‍ക്വസ്റ്റിനായി എത്തിച്ചു.

