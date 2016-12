കൊച്ചി: വീഴാന്‍ പോയപ്പോള്‍ ' അയ്യോ ' എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് അധ്യാപികയുടെ വക ഇനി മലയാളം പറയില്ലെന്ന് അമ്പത് തവണ ഇംപോസിഷന്‍. ഇടപ്പള്ളി കാമ്പ്യന്‍ സ്‌കൂളിലെ ദേവ സൂര്യ എന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിക്കാണ് അധ്യാപിക നല്‍കിയ ഈ വിചിത്ര ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്നാല്‍ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പള്‍ ലീലാമ്മ മാത്യു പറഞ്ഞു.

ക്ലാസില്‍ കളിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ വീഴാന്‍ പോയപ്പോള്‍ അറിയാതെ ' അയ്യോ ' എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ് പ്രശ്‌നകാരണമായത്. ഇത് കേട്ട മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ഥി കാര്യം ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് ക്ലാസിലെത്തിയ അധ്യാപിക കുട്ടിയെ കൊണ്ട് I will not talk in Malayalam എന്ന് അമ്പത് പ്രാവശ്യം എഴുതിക്കുകയായിരുന്നു.

എറണാകുളം കാമ്പ്യന്‍ സ്‌കൂളിലെ അഞ്ചാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ദേവസൂര്യ. മലയാളം പറഞ്ഞതിന് കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഡീ മെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്‌കൂളില്‍ പതിവാണെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവര്‍ പറയുന്നു.

ഭരണ ഭാഷ പോലും മലയാളമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോഴാണ് കുരുന്നുകളില്‍ നിന്നുവരെ ഭാഷയെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ പോലുമുണ്ടാവുന്നത്.