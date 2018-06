തിരുവനന്തപുരം: എ ഡി ജി പിയുടെ മകള്‍ പോലീസ് ഡ്രൈവറെ മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡി.ജി.പി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ. എ ഡി ജി പിയുടെ മകള്‍ സ്‌നിഗ്ധ, പോലീസുകാരനെതിരേ നല്‍കിയ കേസും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി പ്രതികരിച്ചു.

എ ഡി ജി പി സുധേഷ് കുമാറിന്റെ മകള്‍, പോലീസ് ഡ്രൈവര്‍ ഗവാസ്‌കറെ മര്‍ദിച്ച സംഭവം വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡിജിപി അറിയിച്ചത്. മര്‍ദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവാസ്‌കറിന്റെ ഭാര്യ രേഷ്മ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി നേരിട്ട് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

എ ഡി ജി പിയുടെ മകളെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്നു കാണിച്ചാണ് ഗവാസ്‌കര്‍ക്കെതിരേ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. എ ഡി ജി പിയുടെ മകളേയും ഭാര്യയേയും ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തില്‍ പ്രഭാത നടത്തത്തിനായി കൊണ്ട് പോയപ്പോള്‍ മകള്‍ സ്‌നിഗ്ധ ചീത്ത വിളിച്ചുവെന്നും ഫോണുകൊണ്ട് കഴുത്തിന് പിന്നില്‍ ഇടിച്ചുവെന്നുമാണ് ഗവാസ്‌കറിന്റെ പരാതി. മര്‍ദനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ഗവാസ്‌കര്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

content highlights: DGP Loknath behra says will enquire case against adgp's doughter