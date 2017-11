തിരുവനന്തപുരം: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന തള്ളി ഹൈക്കോടതിയില്‍ തോമസ് ചാണ്ടിക്കുവേണ്ടി ഹാജരാകുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പിയും അഭിഭാഷകനുമായ വിവേക് തന്‍ഖ. ഭൂമി കൈയേറ്റ വിഷയത്തില്‍ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമ്പോള്‍ അതേ പാര്‍ട്ടിയുടെ എം.പി മന്ത്രിക്കു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നതിനെതിരെ നേതാക്കള്‍ നേരത്തേ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു.

കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷന്‍ എം എം ഹസ്സന്‍ തന്‍ഖയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് കേസില്‍ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ലെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമാണ് താന്‍ ഹാജരാകുന്നതെന്നും തന്‍ഖ അറിയിച്ചു. ലോട്ടറിക്കേസില്‍ സാന്‍ഡിയാഗോ മാര്‍ട്ടിന് വേണ്ടി എഐസിസി വക്താവായിരുന്ന അഭിഷേക് സിങ്വി ഹാജരായ സംഭവത്തെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്.

വിവേക് തന്‍ഖയെ പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്ന് എ.ഐ.സി.സി.നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സുഹൃത്തുകൂടിയായ വിവേക് തന്‍ഖ ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെപ്പോലും അറിയിക്കാതെയാണ് ചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ മുന്‍ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലാണ് തന്‍ഖ.

In Cochin t argue a matter f old friend n professional capacity f lawyer.Rare instance of a Minister compelled t challenge a dist Col order.

ഭൂമി കൈയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ടിവി അനൂപമയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്നും തുടര്‍ നടപടികള്‍ തടയണമെന്നുമാണ് തോമസ് ചാണ്ടി ഹൈക്കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി.

Realised on Arr in Cochin the case has obsessive media attention & pub interest-typical of the state. Court t decide if Min or Col correct