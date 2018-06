തിരുവനന്തപുരം: നടന്‍ ദിലീപിനെ താരസംഘടനയായ അമ്മയില്‍ തിരിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ ഇടത് എം.എല്‍.എമാരായ ഗണേഷിനേയും മുകേഷിനേയും ഇന്നസെന്റ് എം.പിയേയും സംരക്ഷിച്ച് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. ഇവരോട്‌ വിഷയത്തില്‍ വിശദീകരണം തേടേണ്ടെന്നും എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കെതിരേ ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്ന വിമര്‍ശനം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്ത സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം.

ദിലീപിനെ സംഘടനയില്‍ തിരിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം.എല്‍.എമാരായ മുകേഷിനും ഗണേഷിനും ഇന്നസെന്റ് എം.പിക്കുമെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഉയര്‍ന്ന് വരുന്നത്. സിപിഎം പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട് അടക്കമുള്ളവര്‍ മൗനം വെടിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേര്‍ന്നത്.

ഇരയ്‌ക്കൊപ്പം എന്ന പ്രഖ്യാപിത നിലപാടില്‍ തന്നെ സിപിഎം ഉറച്ച് നില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവത്തില്‍ എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കെതിരേ ഉയരുന്ന എതിര്‍പ്പ് രാഷ്ട്രീയപരമായി കണ്ടാല്‍ മതിയെന്നാണ് ധാരണ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.