കണ്ണൂര്‍: പയ്യന്നൂരിലെ ആര്‍എസ്എസ് പ്രവര്‍ത്തകന്റെ കൊലപാതകം ആഘോഷിക്കുന്ന സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്ന പേരില്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ പുറത്തു വിട്ട വീഡിയോ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നു. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഈ വിവാദവീഡിയോ കുമ്മനം ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

രാത്രി സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ കുറേ ചെറുപ്പക്കാര്‍ ബാന്‍ഡ് മേളവുമായി നടന്ന് നീങ്ങുന്നതും നൃത്തം വയ്ക്കുന്നതും അവ്യക്തമായി കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിയോ പാര്‍ട്ടിയുടെ കൊടിയോ ചിഹ്നങ്ങളോ ഒന്നും ദൃശ്യമല്ല.

Brutality, beastiality at its worst- Kannur Communists celebrate murder of RSS Karyakartha Biju, whom they beheaded.#JungleRajInKerala pic.twitter.com/WDwFgOypUp