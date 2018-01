കൊല്ലം: പോലീസിനെ നിര്‍വീര്യമാക്കുന്ന നടപടികള്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സി പി എം കൊല്ലം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം. ഇന്നലെ സംഘടനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു പിണറായി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്‌

പോലീസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്ന രീതി നേതാക്കള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പോലീസ് സംവിധാനത്തെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിയമനം, സ്ഥലംമാറ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ ശുപാര്‍ശയുമായി വരുന്ന പ്രവണത നേതാക്കള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണം. പാര്‍ട്ടിയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള പലര്‍ക്കും ജോലിഭാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണ് താത്പര്യം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജോലിഭാരം കൂടുതലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങള്‍ യു ഡി എഫിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവര്‍ക്കു നല്‍കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ല.-മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

ഭരണം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ പോലീസിനെ അഴിച്ചു വിടുന്ന നടപടി ശരിയല്ലെന്ന് പ്രതിനിധികള്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെയാണ് പ്രതിനിധികളുടെ പ്രധാന വിമര്‍ശമുണ്ടായത്. ഭരണം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ പോലീസിനെ അഴിച്ചുവിടുന്നത് ശരിയല്ല. മൂന്നാം മുറ പോലുള്ള നടപടികള്‍ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലെന്ന് പ്രതിനിധികള്‍ പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി തുറക്കാത്തതിലും വിമര്‍ശനമുണ്ടായി. ദീന്‍ദയാല്‍ ഉപാധ്യായ ശതാബ്ദി ആഘോഷ സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കിയതിനേയും ചിലര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേലുള്ള ചര്‍ച്ച ആരംഭിച്ചു. തൃശ്ശൂര്‍ നടക്കുന്ന 58-ാമത് സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാതെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കൊല്ലം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

content highlights: cm pinarayi vijayan asks party workers to stay away from transfer and posting