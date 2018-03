തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടികളുടെ ജാതി-മത കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ.രവീന്ദ്രനാഥിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയില്‍ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നല്‍കി.

കുട്ടികളുടെ ജാതി-മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ കണക്കുകള്‍ നല്‍കി മന്ത്രി നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം. കെ.സി.ജോസഫാണ് അവകാശ ലംഘടന നോട്ടീസ് സ്പീക്കര്‍ക്ക് കൈമാറിയത്.

ജാതിയും മതവും രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറിവരെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ കണക്കുകള്‍ തെറ്റാണെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ പിഴവ്മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

