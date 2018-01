കൊച്ചി: എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടില്‍ സഭയെ വിമര്‍ശിച്ചും വീഴ്ചകള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞും കപ്പൂച്ചിന്‍ സഭയുടെ വാരികയായ ഇന്ത്യന്‍ കറന്റ്സില്‍ ലേഖനം. ജനുവരി രണ്ടാം ലക്കം വാരികയിലാണ്‌ 'കാര്‍ഡിനല്‍ സിന്‍' എന്ന പേരില്‍ പ്രധാന ലേഖനമായി സ്ഥലം വില്‍പനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് വരെ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന് അധികാരികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സഭാ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ചാണ് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചതെന്ന് വാരികയുടെ എഡിറ്ററായ ഫാ. സുരേഷ് മാത്യു മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇടപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ നിര്‍മ്മാണസമയത്തും കഡപ്പയില്‍ ബിഷപ്പിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ സംഭവത്തിലും വൈദികര്‍ തമ്മിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിസത്തേയും വാരിക അതാത് കാലത്ത് വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ നല്ല രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലിസി അടക്കമുള്ള ആശുപത്രികള്‍ ഉള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ പുതിയൊരു മെഡിക്കല്‍ കോളജ് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഫാ.സുരേഷ് മാത്യു പറയുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാരണം നിരത്തിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ സ്ഥലം വില്‍പനയും ബാധ്യത തീര്‍ക്കലും ഒക്കെ നടന്നത്. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാനും കൈക്കൊണ്ട നടപടിയെ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതിനാലാണ് കവര്‍ സ്റ്റോറിയായി ഇത് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന്‍ കറന്റ്‌സ് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വിശുദ്ധ പുരുഷന്മാരുടെ അവിശുദ്ധ ഇടപാടുകള്‍( Holy Men in Unholy Deals)- ഫാ. സുരേഷ് മാത്യു, ഭൂമിയുടെ പ്രഭുക്കന്മാര്‍...എന്നാല്‍ വിശ്വാസത്തിന്റെ യജമാന്മാര്‍ അല്ല(Lord of the Lands…Not Master of Faith…)- ജോസ് വള്ളിക്കാട്ട്, ഭൂമിയുടെ പേരില്‍(In the Name of Land) - ഐ സി പ്രതിനിധി. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ലേഖനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഹോളി മെന്‍ ഇന്‍ അണ്‍ ഹോളി ഡീല്‍സ് അഥവാ വിശുദ്ധ പുരുഷന്മാരുടെ അവിശുദ്ധ ഇടപാടുകള്‍ എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ സുരേഷ് മാത്യു എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ- പള്ളിക്കു നേരെയുണ്ടാകുന്ന അടുത്ത ആക്രമണം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും എന്ന കാര്‍ദിനാള്‍ ജോര്‍ജ് പെല്ലിന്റെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പത്തെ വാക്കുകളോടെയാണ്.

ഇടപാട് അതിരൂപതയ്ക്ക്‌ വരുത്തിവച്ച നഷ്ടത്തെയും അതിനു പിന്നില്‍ നടന്ന സുതാര്യമല്ലാത്ത നടപടി ക്രമത്തെയും കുറിച്ചാണ് ലേഖനം പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്.

കാനോനിക നിയമം അനുസരിക്കാതെയും സുതാര്യമല്ലാത്തതുമായ ഇടപാടാണ് നടന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇടപാട് അതിരൂപതയെ കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ മാത്രമല്ല ഗുരുതരമായ ധാര്‍മിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ കൂടിയാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന അതിരൂപതാ സഹായമെത്രാന്‍ മാര്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ഇടയന്ത്രത്ത് രൂപതയിലെ പുരോഹിതര്‍ക്ക് അയച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ലേഖനത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. കാനോനിക് കൗണ്‍സിലിന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് ചില ഇടപാടുകള്‍ നടന്നതെന്ന് മാര്‍ സെബാസ്റ്റിയന്‍ ഇടയന്ത്രത്തിന്റെ ഈ സര്‍ക്കുലര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഫാ. സുരേഷ് ആരായുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെയാണ്.......രൂപതയിലെ ചില പുരോഹിതന്മാര്‍ക്ക് ഔദ്യോഗിക കൗണ്‍സിലുകളെയും കമ്മറ്റികളെയും മറികടന്ന് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക അതിരൂപതാ സമിതികള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ഗദേങ്ങളെ മറികടക്കാന്‍ ആരാണ് അവര്‍ക്ക് അവകാശം നല്‍കിയത്? രണ്ട് സഹമെത്രാന്മാരെ പോലും ഇവര്‍ക്ക് മറികടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെങ്ങനെ? ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളിലും ഒപ്പു വച്ച ആളായിട്ടു കൂടി വിഷയത്തില്‍ കര്‍ദിനാള്‍ മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ആരാണ് ഈ ഇടപാടിന്റെ യഥാര്‍ഥ ഉപഭോക്താക്കള്‍? ഇടപടിലെ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയം സുതാര്യമാക്കിയാല്‍ തന്നെയും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധാര്‍മിക വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നും ലേഖനം ആരായുന്നു.

അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഇടപാടിന്റെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് ജോസ് വള്ളിക്കാട്ട് എഴുതിയ- ഭൂമിയുടെ പ്രഭുക്കന്മാര്‍....വിശ്വാസത്തിന്റെ യജമാനന്മാര്‍ അല്ലാത്തവര്‍. ഭൂമി ഇടപാട് അതിരൂപതയെ എങ്ങിനെയൊക്കെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ലേഖനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇടപാട് സാമൂഹിക മാധ്യങ്ങളിലും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിധവും സാഹചര്യവും ലേഖനം പരിശോധിക്കുന്നു.

അപ്പോസ്‌തോലിക പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാവുന്ന സീറോ മലബാര്‍ സഭ ഭൂമി ഇടപാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാല്‍ തന്നെ ധാര്‍മികമായുണ്ടായ പാളിച്ചയെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നതാണ് വെല്ലുവിളിയായി അവശേഷിക്കുന്നത്. പുരോഹിതന്മാര്‍ എത്തരക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ വിവാദം നല്‍കിയതെന്നായിരുന്നു ഒരാള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലെ ഡിസ്‌കഷന്‍ ഫോറത്തില്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇതിനു സമാനമായ നിരവധി മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ലേഖനം വിലയിരുത്തുന്നു.

മാത്രമല്ല; ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കേരളത്തിലെ സഭാ സംവിധാനത്തിന് നേര്‍ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അപഖ്യാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഭൂമി ഇടപാട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളിക്കുള്ളിലെയും വ്യവസ്ഥകളും ആപത്ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണെന്ന് ലേഖനം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

