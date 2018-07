കോട്ടയ്ക്കല്‍: മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കലില്‍ എസ് ബി ഐ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഉടമയുടെ അറിവു കൂടാതെ കോടിക്കണക്കിനു രൂപ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടെന്ന വാര്‍ത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കി ബാങ്ക് അധികൃതര്‍.

ആവര്‍ത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കെ വൈ സി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാതിരുന്ന അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഹോള്‍ഡ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായതെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഉയര്‍ന്ന തുക മൈനസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. ഇത്തരത്തില്‍ ഹോള്‍ഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അക്കൗണ്ട് ഭാഗികമായി മരവിക്കും. ഇതോടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുകയും കൈ വൈ സി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ബാങ്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ അറിവു കൂടാതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു എന്നരീതിയിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ബാങ്ക് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

