കൊച്ചി: നടന്‍ ദിലീപിനെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കും വരെ സംഘടനയില്‍ തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന് ഫെഫ്ക ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും സംവിധായകനുമായ ബി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍. സംഘടന ഇപ്പോഴും അക്രമത്തെ അതിജീവിച്ച നടിക്കൊപ്പമാണ്. ഇതേ നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു സംഘടന ആദ്യമേ എടുത്തിരുന്നത്. അതില്‍ മാറ്റമില്ല.

ദിലീപിനെ ആദ്യം പുറത്താക്കിയത് ഫെഫ്കയാണെന്നും ബി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സംവിധായകന്‍ ആഷിഖ് അബുവിനെ സംഘടനയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫെഫ്കയ്‌ക്കെതിരേയും ജനറല്‍സെക്രട്ടറിക്കെതിരേയും ആഷിഖ് അബു നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ആഷിഖ് അബുവിനായി ഇപ്പോഴും വാതില്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദീകരണം നല്‍കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് സംവിധായകനും നടനുമായ രഞ്ജി പണിക്കരും പ്രതികരിച്ചു.

ദിലീപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഫെഫ്കയ്ക്കും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബി.ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഉള്ളതെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഷിഖ് അബു ആരോപിച്ചത്. ആഷിഖ് അബുവിനെ സംഘടനയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയേക്കുമെന്ന് വരെ പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക്‌ സംഘടന പോയില്ല.

