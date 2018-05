മുരുകേശന്‍

ശ്രീകാര്യം: രാത്രി വീട്ടില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ടെക്‌നോപാര്‍ക്ക് ജീവനക്കാരിയെ ആക്രമിച്ച ഓട്ടോഡ്രൈവറെ തുമ്പ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. കഴക്കൂട്ടം കിഴക്കുംഭാഗം പുതുവല്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ മുരുകേശന്‍ (40) ആണ് പിടിയിലായത്.

കഴക്കൂട്ടം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുസമീപത്ത് ടെക്‌നോപാര്‍ക്കിലെ വനിതാജീവനക്കാര്‍ വാടകയ്ക്കുതാമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ തുറന്നുകിടന്ന ജനാലയിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ നിലയില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ കടന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു.



ഞെട്ടിയുണര്‍ന്ന പെണ്‍കുട്ടി കട്ടിലിനുസമീപം ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അക്രമിയുടെ കൈയില്‍ കുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഇയാള്‍ പിന്‍വാങ്ങിയത്. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടി ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തുകയും തുമ്പ പോലീസില്‍ പരാതിനല്‍കുകയും ചെയ്തു.

തുടര്‍ന്നാണ് കഴക്കൂട്ടം സൈബര്‍സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണര്‍ ആര്‍.അനില്‍കുമാറിന്റെയും തുമ്പ എസ്.ഐ. പ്രതാപചന്ദ്രന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രതി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കും. വഞ്ചിയൂര്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

