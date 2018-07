തൊടുപുഴ: പെരിയാര്‍ കടുവാ സങ്കേതം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ശില്‍പ വി കുമാര്‍ ആദിവാസി ജീവനക്കാരിയെ കൊണ്ട് ദാസ്യവേല ചെയ്യിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ കഴമ്പില്ല. പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു.

കുമളി സ്വദേശി സജിമോന്‍ സലിമാണ് ശില്‍പ വി കുമാറിനെതിരെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ചീഫ് കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിനും പരാതി നല്‍കിയത്. ശില്‍പ, താത്കാലിക വാച്ചറായ പഞ്ചവര്‍ണത്തെ കൊണ്ട് വീട്ടില്‍ ആഹാരം പാകം ചെയ്യിക്കുകയും വീട് വൃത്തിയാക്കിക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങള്‍ കഴുകിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്നായിരുന്നു പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വനം വകുപ്പ് വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. വിജിലന്‍സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അന്‍ജന്‍ കുമാറാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ശില്‍പ വി കുമാര്‍, പഞ്ചവര്‍ണം, പരാതിക്കാരന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ മൊഴി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്.

അതേസമയം ദാസ്യവേല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നെന്ന പരാതി തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പഞ്ചവര്‍ണം തന്നെ മുമ്പ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തന്നെ ശില്‍പ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പൊന്നുപോലെയാണ് നോക്കുന്നെതെന്നും പഞ്ചവര്‍ണം അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

