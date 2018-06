കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതിയായ നടന്‍ ദിലീപിനെ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ 'അമ്മ'യില്‍ തിരിച്ചെടുത്തതിനെതിരേ സി പി ഐയുടെ യുവജനസംഘടനയായ എ ഐ വൈ എഫിന്റെ പ്രതിഷേധം. എറണാകുളത്തെ ഫിലിം ചേംബര്‍ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിനു മുന്നില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തില്‍ എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അമ്മ പ്രസിഡന്റായ നടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു.

അമ്മ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഇന്നസെന്റ് രാജിവെച്ച ശേഷം മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത അമ്മയുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തിലായിരുന്നു ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാലു പേര്‍ 'അമ്മ'യില്‍ നിന്നും രാജിവെച്ചെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ സംഘടനയില്‍ നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

എ ഐ വൈ എഫ് എറണാകുളം ജില്ലാ ഘടകമാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് എറണാകുളത്ത് എവിടെ ഉണ്ടായാലും തടയുമെന്ന് എ ഐ വൈ എഫ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുനില്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. 'മോഹന്‍ലാല്‍ സിനിമയില്‍ നായകനെങ്കിലും ജീവിതത്തില്‍ വില്ലനാണ്. ഇരയ്ക്കും വേട്ടക്കാരുനുമൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

