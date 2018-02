പുനലൂര്‍: എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊടി നാട്ടി വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ് നിര്‍മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രവാസി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ എ ഐ വൈ എഫ് നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍. കുന്നിക്കോട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ഗിരീഷിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഐക്കരക്കോണം ആലുവിള വീട്ടില്‍ സുഗതന്‍(64)ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന വര്‍ക്ക്ഷോപ്പിനു മുന്നില്‍ എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊടികുത്തി നിര്‍മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മനം നൊന്താണ് സുഗതന്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.

സുഗതന്റെ വര്‍ക്ക് ഷോപ്പിനു മുന്നില്‍ കൊടികുത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത് ഗിരീഷ് ആയിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവര്‍ത്തര്‍ ഒളിവിലാണ്.

വര്‍ഷങ്ങളായി മസ്‌കറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന സുഗതന്‍ രണ്ടുമാസം മുമ്പാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടില്‍ ഗാരേജ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ ഇളമ്പലില്‍ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും വര്‍ക്ക് ഷോപ്പിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്താണ് സി പി ഐ, എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്ഥലത്ത് കൊടികുത്തി നിര്‍മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയത്.

വയല്‍ ആയതിനാല്‍ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനം അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇവര്‍ സുഗതന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. വര്‍ക്ക് ഷോപ്പിന്റെ നിര്‍മാണം കൊടി കുത്തി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സുഗതന്‍ ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് മക്കള്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

