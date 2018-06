ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിന്ദു കസ്റ്റമര്‍ കെയര്‍ പ്രതിനിധി വേണമെന്ന ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യത്തോട് എയര്‍ടെല്‍ കമ്പനി പ്രതികരിച്ച രീതി വിവാദമാവുന്നു. ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുസ്ലിം പ്രതിനിധിയെ എയര്‍ടെല്‍ മാറ്റിയതാണ് വന്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത്.

എയര്‍ടെല്‍ ഡിടിഎച്ച് ഉപഭോക്താവായ പൂജ സിങ് എയര്‍ടെല്‍ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ തന്റെ പരാതി അറിയിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതാണ് വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. എയര്‍ടെല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഡിടിഎച്ച് കസ്റ്റമര്‍ സര്‍വ്വീസ് ദയനീയമാമെന്നും സര്‍വീസ് എന്‍ജിനീയര്‍ തന്നോട് മോശമായാണ് പെരുമാറയതെന്നും സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

പൂജയുടെ പരാതിയോട് എയര്‍ടെല്ലില്‍ നിന്ന് പ്രതികരിച്ചത് ഷോയബ് എന്ന പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. പരാതി അറിയിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഉടന്‍ തന്നെ വിഷയം പരിഗണിക്കാമെന്നും ട്വിറ്ററിലൂടെ തന്നെ എയര്‍ടെല്‍ പ്രതിനിധിയായ ഷോയബ് മറുപടിയും നല്‍കി. എന്നാല്‍ ഷോയബ് എന്ന പേര് മുസ്ലിമാണെന്നും തനിക്ക് ഹിന്ദു പ്രതിനിധിയെ വേണമെന്നും പൂജ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പൂജയുടെ വര്‍ഗ്ഗീയച്ചുവയുള്ള ആവശ്യം എയര്‍ടെല്‍ പരിഗണിക്കുകയും ഷോയബിനു പകരം മറ്റൊരു എയര്‍ടെല്‍ പ്രതിനിധി മറുപടി നല്‍കുകയുമായിരുന്നു.

പൂജ സിങിന്റെ വര്‍ഗീയ ട്വീറ്റിനെതിരേ വന്‍ പ്രതിഷേധം നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും അതിനേക്കാള്‍ അധികം വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നത് എയര്‍ടെല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടാണ്. ഒരു കസ്റ്റമറുടെ വര്‍ഗീയത വമിക്കുന്ന ആവശ്യത്തോട് യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് സന്ദേശമാണ് കമ്പനി നല്‍കുന്നതെന്നാണ് എയര്‍ടെല്ലിനോട് ജനം ചോദിക്കുന്നത്.

What frightens me is how India has changed so much that people have no problems saying this sort of garbage openly & how cravenly our big companies accept it.

Day after day, the instances pile up.

Very worrying https://t.co/chXIjd2zLs