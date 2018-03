കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ വിചാരണ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഈ മാസം 14ന് തുടങ്ങും. അന്നേ ദിവസം എറണാകുളം ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍ പ്രതികള്‍ ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ നടന്‍ ദിലീപ് ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാ പ്രതികള്‍ക്കും സമന്‍സ് അയയ്ക്കാനാണ് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ദിലീപ് ഇപ്പോള്‍ ജാമ്യത്തിലാണ്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ ഷൂട്ടിങ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനത്തില്‍ വച്ച് യുവനടി ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.

