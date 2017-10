ഹൈദരാബാദ്: തണുപ്പ് അരിച്ചു കയറുന്ന പാതവക്കില്‍ അമ്മയുടെ ചൂട് പറ്റി കിടക്കുന്നിടത്തു നിന്നാണ് നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ രണ്ട് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റപ്പോള്‍ നിസ്സഹായയായി നിലവിളിക്കാന്‍ മാത്രമേ ആ അമ്മയ്ക്കായുള്ളൂ. പക്ഷെ ഹൈ പ്രൊഫൈല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല പാതവക്കിലെ ആരുമില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങള്‍ക്കും ആശ്വാസവും രക്ഷയുമാവാന്‍ പോലീസിനാവുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ്

ഭിക്ഷാടകയായ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണീര്‍ ഹൃദയത്തിലേറ്റി അരയും തലയും മുറുക്കി പോലീസ് ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ വെറും 15 മണിക്കൂര്‍ മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ആ പിഞ്ചോമനയെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ കുരുന്നിനെ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോള്‍ അവന്‍ തന്റെ പല്ലില്ലാത്ത മോണ കാട്ടി പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനെ നോക്കി നീട്ടി ചിരിച്ചു.

സര്‍വീസിലെ ഏറ്റവും സംതൃപ്തമായ നിമിഷം ആരോ ഒരാള്‍ കാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയതോടെ ആ നിമിഷം അനശ്വരമായിത്തീരുകയായിരുന്നു. 20000ത്തോളം പേരാണ് ഈ ചിത്രം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയും ട്വിറ്ററിലൂടെയും ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ഹൈദരാബാദ് അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ സ്വാതി ലാക്റയാണ് ചിത്രം ട്വിറ്റ് ചെയ്തത്.

ആ നിമിഷം കാമറിയില്‍ പകര്‍ത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതെന്റെ മനസ്സില്‍ എല്ലാ കാലത്തും നിലനില്‍ക്കുമെന്നാണ് നാമ്പള്ളി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ എസ് ഐ ആര്‍ സഞ്ജയ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞത്.

Inspector Sanjay Kumar @shonampally rescued this child who was kidnapped. The smile of the child says it all. Love this pic! @hydcitypolice pic.twitter.com/zA1jZ2QGMx