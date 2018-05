കൊച്ചി: കോതമംഗലത്ത് പൂയംകുട്ടിപ്പുഴയില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു. ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി സൗദിനഗര്‍ സ്വദേശി അരുണ്‍ (19) ആണ് മരിച്ചത്.

ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട അരുണിനെ നാട്ടുകാരാണ് കരയ്‌ക്കെത്തിച്ചത്. എന്നാല്‍, അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. അരുണിനൊപ്പം ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട അജുവിനെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

ബൈക്കില്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം വിനോദയാത്രയ്‌ക്കെത്തിയതായിരുന്നു അരുണും അജുവും. ഏഴുപേരായിരുന്നു സംഘത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കഫേയില്‍ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു മരിച്ച അരുണ്‍. കുട്ടമ്പുഴ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി.

