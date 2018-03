തിരുവനന്തപുരം: ഷുഹൈബ് വധത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ.സുധാകരന്‍. സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് സുധാകരന്‍ കെ.പി.സി.സി യോഗത്തില്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കിറങ്ങാന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന് മടിയാണെന്നാണ് സുധാകരന്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്. സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധിയന്‍ സമരമാര്‍ഗങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയല്ല സിപിഎം. അങ്ങനെയുള്ള സമരമുറകള്‍ കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടെനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയില്ല. ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്തുതോല്‍പ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും കെ.സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: K.Sudhakaran criticized the congressparty leadership for losing ground to the people