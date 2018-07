ന്യൂഡല്‍ഹി: ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്ക് സ്വീകരണം നല്‍കിയ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത കേന്ദ്രമന്ത്രി ജയന്ത് സിന്‍ഹയ്‌ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി പിതാവും മുന്‍ ബി ജെ പി നേതാവുമായ യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ.

രാംഗഢ് ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസില്‍ പ്രതികളായ എട്ടുപേര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞദിവസം ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നല്‍കിയിരുന്നു. പ്രദേശിക ബി ജെ പി നേതൃത്വമാണ് ഇവര്‍ക്ക് സ്വീകരണം നല്‍കുന്ന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ജയന്ത് സിന്‍ഹ പ്രതികളെ ഹാരമണിയിക്കുകയും മധുരം വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ജയന്തിന്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെയാണ് യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ രംഗത്തെത്തിയത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് യശ്വന്തിന്റെ പ്രതികരണം. ജയന്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തിയെ തനിക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യശ്വന്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്: "നേരത്തെ, 'മിടുക്കനായ മകന്റെ' 'കഴിവുകെട്ട പിതാവായിരുന്നു' ഞാന്‍. ഇപ്പോള്‍ ആ റോളുകള്‍ പരസ്പരം മാറിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ട്വിറ്റര്‍. ഞാന്‍ എന്റെ മകന്റെ പ്രവര്‍ത്തിയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഇതുപോലും വലിയ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്ന്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും വിജയിക്കാനാകില്ല.

Earlier I was the Nalayak Baap of a Layak Beta. Now the roles are reversed. That is twitter. I do not approve of my son's action. But I know even this will lead to further abuse. You can never win.