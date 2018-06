പാറ്റ്‌നാ: ബീഹാറിലെ ബാങ്കാ ജില്ലയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് പോലും വേണ്ടാത്ത ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. റോഡ് പോലുള്ള അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇന്നും എത്തിനോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമം. റോഡ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് കുറവുകള്‍ ഒന്നും ഇതുവരെ ഇവരെ അലട്ടിയിട്ടില്ല. റോഡിന്റെ ആഭാവം മൂലം ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ വൈകി മരണം സംഭവിക്കുന്നതും ഇവിടെ നിത്യസംഭവമായിരുന്നു.

നഷ്ടങ്ങളുടെ തോത് കൂടിയപ്പോഴാണ് സഞ്ചാര യോഗ്യമായ റോഡ് എന്ന ആവശ്യവുമായി ഗ്രാമവാസികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസ് കയറി ഇറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍, പത്ത് വര്‍ഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ചുവപ്പ് നാടയില്‍ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചില്ല.

ഒടുവില്‍ നല്ല റോഡ് എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ആ ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ ആയുധങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി. സൂര്യോദയം മുതല്‍ അസ്തമയം വരെ 130 സ്ത്രീകളാണ് റോഡിനായി അധ്വാനിച്ചത്. ഒടുവില്‍ 130 പേരുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ റോഡാണ് ഇവര്‍ പണിതീര്‍ത്തത്.

നിമ, ജോറാര്‍പുര്‍, ദുര്‍ഗാപുര്‍ തുടങ്ങിയ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളാണ് റോഡിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. റോഡ് നിര്‍മിക്കാന്‍ സ്ഥലം വിട്ടുനല്‍കാന്‍ ഭൂവുടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, സ്ഥലം വിട്ടുനല്‍കാന്‍ ആരും തയാറായിരുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാരെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു റോഡ് നിര്‍മാണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം.

സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഭൂവുടമകളെ കണ്ട് അവരെ റോഡിന്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കി സമ്മതം വാങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് റോഡിന്റെ നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഇവരുടെ ഗ്രാമം പുറം ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗമാണ് തുറന്നത്.

മഴക്കാലത്ത് തങ്ങളുടെ മേഖലയില്‍ താമസിക്കുന്നത് തികച്ചും ദുരിതമായിരുന്നെന്ന് നിമ സ്വദേശിനിയായ രേഖ ദേവി പറയുന്നു. ഏറ്റവുമടുത്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് 2.5 കിലോമീറ്റര്‍ പോകണം. എന്നാല്‍, റോഡിന്റെ അഭാവം മൂലം ഗര്‍ഭിണികളെയും രോഗം പിടിപ്പെട്ടവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇതുമൂലം നിരവധി മരണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും രേഖ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

റോഡ് പൂര്‍ത്തിയായതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ പ്രവാഹമാണ്. ഇവരുടെ അധ്വാനത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച ബാങ്ക ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി ഈ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് റോഡാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

content highlight: Women in Bihar village built a two KM road after government hesitate to hear their decade long requests