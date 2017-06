ഗുരുഗ്രാം: പൊതുസ്ഥലത്ത് അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ സ്ത്രീകള്‍ സംഘം ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിച്ചു. ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമില്‍ ഇന്നലെയാണ് സംഭവം.

കൈയില്‍ പിടിച്ചുവെന്നും അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നുമാരോപിച്ചായിരുന്നു മര്‍ദനം. സംവത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളുമായി വാക്കേറ്റം നടത്തുന്നതും ചെരുപ്പൂരി അടിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

#WATCH Women beat a man who tried molesting them in Gurugram #Haryana (10 June, 2017) pic.twitter.com/vTA3Z4FJqq