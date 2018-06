മുസ്സാഫര്‍നഗര്‍ (ഉത്തർപ്രദേശ്): കാറിലെത്തിയ സ്ത്രീ തുണിയില്‍പ്പൊതിഞ്ഞ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ തെരുവിലുപേക്ഷിച്ചു. കുഞ്ഞ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയിലാണ്. ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കാറിന്റെ ഉടമകള്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ പോലീസ് തുടങ്ങി.

മുസ്സാഫര്‍നഗറിലാണ് സംഭവം. സാന്‍ട്രോ കാറിലെത്തിയ യുവതി കാറിന്റെ ചില്ല താഴ്ത്തി കുഞ്ഞിനെ പുറത്തിടുന്നതാണ് സിസിടിവിയല്‍ പതിഞ്ഞത്. വേഗത്തില്‍ വന്ന കാര്‍ പൊടുന്നനെ നിര്‍ത്തി കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉടന്‍ തന്നെ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് കാണാം.

റോഡില്‍ വീണ് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട നാട്ടുകാര്‍ വിവരം പോലീസിലറിയിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലാക്കി. കുട്ടി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ തുടരുകയാണ്.

#WATCH An unidentified woman drops a new-born baby on a street from a car in Muzaffarnagar. CMO Muzaffarnagar says, "the new-born is under treatment but her condition remains critical. We are hopeful of her recovery." (Source:CCTV footage) pic.twitter.com/Q6gyEAo6Q6